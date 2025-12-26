Investigan cómo se produjo el choque fatal en la Autovía Punilla

Una investigación comenzó esta mañana para tratar de esclarecer la muerte de un peatón que fue atropellado en la Autovía Punilla. Se desconoce la identidad de la víctima, de alrededor de 60 años de edad, quien fue embestido por el conductor de un Renault Megane a la altura de Molinari (Cosquín).

El hecho se produjo esta madrugada a la altura del kilómetro 18 y trascendió que la víctima caminaba por la calzada.

Se ordenaron una serie de pericias en el lugar y se busca determinar cómo se produjo el trágico episodio. Por el momento y debido a que no tenía documentación consigo, se desconoce la identidad del fallecido.

En tanto, se supo que a bordo del rodado se trasladaba un hombre de 49 años, oriundo de la localidad de Valle Hermoso y chofer de una empresa de transporte interurbano.