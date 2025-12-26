Murió un automovilista tras un choque frontal en la Ruta 3, cerca de Las Varillas

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un automovilista en la noche del martes en cercanías de la ciudad de Las Varillas. El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas sobre la Ruta Provincial Nº 3, donde colisionaron de manera frontal dos vehículos.

La víctima fatal fue el conductor de un Renault 11, un hombre de 37 años, quien tras el impacto sufrió un traumatismo de cráneo. El automovilista fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

En el otro vehículo involucrado, un Chevrolet Astra, viajaba un conductor de 37 años acompañado por cinco menores de edad, cuyas edades oscilan entre 17 años y un bebé de 1 año. Tras la colisión, todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar por un servicio de emergencias médicas y se evaluó su estado de salud.

Las autoridades trabajan para determinar las causas que provocaron el choque, mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes.