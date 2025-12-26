Navidad terminó con peleas entre jóvenes a la salida de un boliche

Esta madrugada, al finalizar el evento de Navidad en el local bailable MEET, en Balnearia, se produjeron peleas y agresiones entre varios jóvenes en la vía pública. Personal de la Comisaría Distrito Balnearia intervino en el lugar y logró identificar a varios de los participantes.

Por el hecho se iniciaron actuaciones judiciales para que la Justicia determine las responsabilidades y sanciones correspondientes. No se informaron traslados a centros de salud.

Desde la dependencia policial se indicó que, como ocurre habitualmente en horarios críticos como el cierre de locales nocturnos, se dispuso un refuerzo total del personal —guardia, áreas administrativas, dependencias subordinadas y Guardia Local de Prevención— con el objetivo de prevenir disturbios y actuar de forma directa cuando la situación lo requiere.