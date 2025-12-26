Qué revela la tomografía realizada a Angelina, la nena baleada en Villa Sarmiento

Como ya se informó, Angelina, la nena de 12 años herida por el impacto de una bala durante los festejos de Navidad en la localidad de Villa Sarmiento, en el partido de Morón, sigue internada y luchando por su vida.

El caso quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, y la principal hipótesis que se maneja es que se trató de una bala perdida disparada al aire durante la Nochebuena, un hecho lamentable cada vez menos habitual pero que sigue practicándose con finales trágicos.

Pero para tener más precisiones, los investigadores deben esperar a que la niña sea intervenida quirúrgicamente y le extraigan el proyectil para analizarlo. La menor todavía no fue operada y la bala sigue alojada en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida, según se informó desde el Sanatorio de la Trinidad, ubicado en Ramos Mejía, donde está bajo supervisión médica.

Mientras tanto, fuentes del caso indicaron que la pericia realizada sobre la tomografía realizada a la menor herida hace presuponer que el proyectil sería de calibre 40. No obstante, se continúan con los análisis y también se evalúa la posibilidad de que se trate del calibre 9 milímetros, utilizado en armas de mano por fuerzas de seguridad y el Ejército.

Cómo está Angelina, según la familia

En tanto, familiares de Angelina indicaron que la nena “responde a los estímulos” y “está estable”. “Hay que esperar 48 horas para que se desinflame la parte del cráneo. Tenemos que esperar, creo que se va a recuperar, tengo fe”, dijo Ricardo, tío abuelo de la víctima.

“Los padres están permanentemente en la clínica y nos van mandando mensajes; a la mañana nos contaron esto. Se alimenta por suero… La bala es chiquita, quizás sea un perdigón. Algunos dicen que la distancia fue de 1.200 metros y, cuanto mayor es la distancia, mejor”, agregó el familiar.

En declaraciones televisivas, añadió que “es muy importante que no haya afectado a la parte motriz, como el habla y el movimiento… Pienso que, si le sacan la bala a la nena, van a tener más precisión. El tema también es que se la saquen, hay que ver. Son 96 horas en total y la tendrán que despertar”.

Sobre la investigación en curso, Ricardo señaló: “Espero que esto no vuelva a pasar, que caiga el responsable. Hay gente que no quiere hacer la denuncia porque tienen miedo de ir a la comisaría; se puede denunciar de manera anónima”, concluyó.