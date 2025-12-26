Robaron en una pastelería y los atraparon en la Avenida Cárcano

Dos hombres de 32 y 41 años fueron detenidos esta madrugada luego de cometer un robo en la pastelería La Postrería, ubicada en calle Yrigoyen, en barrio Villa Domínguez, Carlos Paz. El procedimiento se concretó alrededor de la 1.30, tras un operativo cerrojo desplegado en la zona.

De acuerdo a la información oficial, luego del robo se aportaron descripciones que permitieron activar el seguimiento mediante cámaras de monitoreo. Con esos datos, personal policial y efectivos del operativo de seguridad de verano lograron localizarlos y controlarlos sobre avenida Cárcano, lejos del comercio.

Al momento del control, los hombres tenían en su poder elementos sustraídos del local. Posteriormente fueron trasladados a la alcaidía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.