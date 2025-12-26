Tragedia: Un hombre murió atropellado en la Autovía de Punilla

Un hombre de 60 años perdió la vida tras haber sido atropellado en la Autovía de Punilla, a la altura de Molinari. El trágico hecho ocurrió este viernes en horas de la madrugada y trascendió que la víctima falleció en el lugar.

El siniestro se registró a la una de la mañana en el kilómetro 18 y se busca establecer la identidad del fallecido, quien no llevaba documentación al momento del choque.

Un servicio de emergencias constató el deceso del peatón, quien fue embestido por un automóvil Renault Megane (conducido por otro sujeto de 49 años) mientras caminaba por la carpeta asfáltica.

Se ordenaron una serie de pericias para determinar cómo se produjo el lamentable accidente. En el lugar, tomó intervención el personal la Departamental Punilla Norte y la Policía Judicial, que trabaja bajo las órdenes de la Fiscalía de Cosquín.