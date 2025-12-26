Un herido tras choque entre una moto y una camioneta en Bialet Massé

Un accidente de tránsito se registró esta mañana, alrededor de las 11.10, en la intersección de Cassaffoust y Chapadmalal, en barrio Mirador del Lago de Bialet Massé, donde una motocicleta y una camioneta protagonizaron un fuerte choque.

Según se informó, una motocicleta Motomel 150 cc, conducida por un hombre de 65 años, impactó con una camioneta Ford Ranger manejada por un hombre de 42. Como consecuencia del siniestro, el motociclista sufrió un traumatismo en un tobillo.

El herido fue trasladado al Hospital Domingo Fúnez para recibir atención médica, mientras se trabajaba en el lugar para ordenar la circulación y establecer las circunstancias del hecho.