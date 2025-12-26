Un policía iba a trabajar, vio algo extraño y frustró el robo de un comercio

Un policía se dirigía a prestar servicio cuando algo le llamó la atención y logró frustrar un robo en una tienda de ropa en Boulevard Los Granaderos, en la ciudad de Córdoba. Se detuvo a uno de los delincuentes involucrados y se recuperaron varias prendas que habían sido sustraídas.

El hecho se registró en las últimas horas en el barrio San Martín Anexo y se logró además el secuestro de una barreta.

Según pudo conocerse, el uniformado logró visualizar a una persona que huía por la calle con diversas vestimentas y estaba acompañado de otro sujeto. El policía descendió de su rodado y se enfrentó con uno de los ladrones, que le provocó heridas en el antebrazo y su mano izquierda. Finalmente, fue aprehendido y trasladado hacia la sede policial.