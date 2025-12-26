Violencia en Carlos Paz: exigía dinero por estacionar y se enfrentó a conductores

Anoche, alrededor de las 21:30, un hombre de 45 años fue controlado por personal policial en calle San Martín, en el centro de Carlos Paz, luego de ser señalado por cobrar estacionamiento sin autorización y agredir a automovilistas.

Según se informó, el hombre actuaba como naranjita sin habilitación y exigía dinero de manera agresiva. Al momento del control policial, se mostró alterado y se negó a acatar las indicaciones, lo que derivó en su traslado a sede policial.

El procedimiento quedó a disposición del magistrado interviniente.