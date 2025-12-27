Alivio en Capilla del Monte: hallaron a la joven que era buscada

Ayer viernes, efectivos de la Departamental Punilla Norte lograron dar con el paradero de Ludmila Celeste del Valle, quien había sido reportada como desaparecida. La búsqueda se inició luego de la intervención de la Fiscalía de Cosquín, que dispuso la emisión del alerta correspondiente.

Según se informó oficialmente, la joven fue encontrada en buen estado de salud tras una serie de procedimientos que incluyeron recorridos y tareas investigativas en distintos sectores de la localidad. Una vez ubicada, fue trasladada a la Unidad Judicial para la realización de los trámites de rigor.

La situación quedó a disposición del magistrado interviniente, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de casos.