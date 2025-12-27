Allanamientos en La Paz: secuestraron plantas de cannabis, armas y una camioneta

Personal policial de la Departamental San Javier llevó adelante allanamientos en la localidad de La Paz, donde dos hombres quedaron vinculados a una causa judicial y se concretó el secuestro de una importante cantidad de elementos.

Según se informó, durante los procedimientos se incautaron más de 500 plantas de cannabis sativa, frascos con marihuana fraccionada, 15 armas de fuego, alrededor de 200 municiones y una camioneta. Las medidas fueron ordenadas en el marco de una investigación por amenazas y daño con arma de fuego.

Los involucrados quedaron a disposición del magistrado interviniente y todo el material secuestrado fue incorporado a la causa.