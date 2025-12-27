Ardió una camioneta abandonada en el Monumento al Indio Bamba

Un vehículo utilitario Renault Trafic se incendió esta mañana en el sector del Monumento Indio Bamba, en Estancia Vieja, generando la intervención de los servicios de emergencia.

Según se informó, el rodado se encontraba abandonado y en mal estado, sin ocupantes al momento del siniestro. El propietario, una persona conocida en la zona que atraviesa una situación de calle, no estaba presente cuando se inició el fuego.

Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes lograron extinguir el incendio y controlar la situación sin que se registraran daños adicionales en el sector.

Personal policial constató el hecho, notificó al dueño del vehículo sobre lo ocurrido y dio intervención al magistrado interviniente, quedando el procedimiento a disposición de la Justicia.