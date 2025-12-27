Arroyito: un auto chocó contra un guardarraíl en la Ruta 19

Este viernes a la madrugada, alrededor de las 05:42, se produjo un accidente vehicular en solitario en el kilómetro 226 de la Ruta Nacional 19, en el acceso oeste de la ciudad de Arroyito.

Tras los llamados de alerta, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios se dirigieron de inmediato al lugar. Al arribar, constataron que un vehículo había salido de la calzada y impactado de frente contra un guardarraíl, quedando detenido sobre la banquina norte.

El rodado era ocupado por una sola persona, quien fue asistida en el lugar y trasladada en ambulancia del Hospital Municipal para su evaluación médica.

Posteriormente, los bomberos realizaron el corte de suministros, tareas de limpieza de la carpeta asfáltica y aseguramiento del sector. En el operativo colaboraron Policía de Córdoba, Policía Caminera y Guardia Urbana. Finalizadas las tareas, las dotaciones regresaron a base.