Basura y ocupación: despejaron un predio en la zona céntrica de Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz comenzó con tareas de limpieza y remoción de escombros en un sector ubicado sobre avenida General Paz, casi esquina Libertad, donde se había acumulado basura y se registraba la presencia de personas viviendo entre trapos y estructuras precarias.

Los trabajos permitieron despejar y acondicionar el predio, en el marco de un proceso más amplio de reordenamiento de áreas municipales. En paralelo, continúan las gestiones administrativas para definir el uso definitivo del espacio.

Según lo previsto, una vez que se concrete el retiro de la base de Seguridad Urbana, el espacio que hoy ocupa esa dependencia podrá destinarse al proyecto de la nueva universidad. La actual base, ubicada donde funciona la casilla de turismo sobre avenida San Martín, será reorganizada con la construcción de una estructura para estacionamiento de vehículos y una base operativa.

En tanto, el predio de avenida General Paz pasaría a concentrar áreas de Higiene Pública y Transporte, que hoy funcionan dentro de la base, con sectores destinados al acondicionamiento, guardado y resguardo de vehículos municipales.

Desde el Municipio aclararon que todo el esquema se encuentra en proceso administrativo.