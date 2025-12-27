Calor y descompensación: rescate de un hombre en un cerro de La Falda

Este viernes 26 de diciembre, alrededor de las 13:50, se desplegó un operativo de rescate en el cerro La Banderita, en La Falda, luego de que se reportara a un hombre descompensado en la ladera, en el sector conocido como Cauce del Chorrito Arriba.

Según se informó desde la Guardia Local de Prevención y Convivencia, el aviso fue recibido a través del programa Ojos en Alerta, y el personal fue comisionado por la Central de Bomberos Voluntarios de La Falda ante la presencia de un masculino con dolor en la caja torácica.

Mientras efectivos de la Guardia Local emprendieron el ascenso por la ladera del cerro, los móviles de Bomberos, Policía y el servicio de emergencias CEM accedieron al lugar por el camino del Cuadrado Viejo, con el objetivo de facilitar la asistencia.

Al ser entrevistado, el hombre manifestó que había iniciado la caminata a las 10:30 de la mañana con destino a la cima del cerro. Afectado por el calor, decidió sumergirse en el arroyo, lo que le provocó una baja de la temperatura corporal y posteriormente un espasmo, con baja saturación de oxígeno y ritmo cardíaco reducido.

Personal de Bomberos le suministró oxígeno y logró estabilizarlo, para luego trasladarlo por el cauce del arroyo hasta el camino del Cuadrado Viejo, donde aguardaba el servicio de emergencias. Finalmente, personal del CEM lo derivó al Hospital Municipal de La Falda para una mejor atención médica.