Capilla del Monte: detuvieron a jóvenes que huían en una moto adulterada

Capilla del Monte. Un operativo policial realizado en la tarde de ayer en la localidad de Capilla del Monte culminó con la aprehensión de dos jóvenes y el secuestro de una motocicleta con numeración adulterada.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas en el sector conocido como 3 Puentes, mientras efectivos policiales llevaban adelante tareas de patrullaje preventivo. En ese contexto, los uniformados advirtieron la circulación de una motocicleta de 110 cc que no contaba con cachas plásticas ni dominio visible, situación que motivó el intento de control.

Al notar la presencia policial, los dos ocupantes del rodado emprendieron una fuga, abandonando la motocicleta en la vía pública y continuando la huida a pie. Tras un breve operativo de búsqueda, el personal logró la aprehensión de un joven de 18 años y una adolescente de 15 años, a pocas cuadras del lugar.

Durante la inspección técnica del vehículo, los efectivos constataron que los registros alfanuméricos del cuadro y del motor se encontraban adulterados. Tanto los aprehendidos como la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la sede policial local.

El hecho quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que interviene en la investigación para determinar responsabilidades y el origen del rodado.