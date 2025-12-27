Córdoba: buscan a un vecino de 69 años que se ausentó de su casa

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1 pidió colaboración este viernes para dar con el paradero de Jorge Alberto Bonsignore, de 69 años, quien se ausentó de su vivienda ubicada en barrio Palmar, en la ciudad de Córdoba.

El hombre mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura robusta, con abdomen prominente, cabello corto canoso, levemente ondulado, y ojos claros. Presenta manchas en los brazos similares a moretones de color rojizo.

Al momento de retirarse de su domicilio vestía remera a rayas azul y blanca, bombacha de gaucho larga color negro y sandalias tipo franciscanas de color marrón. Fue visto por última vez en su casa.

Cualquier información que permita ubicarlo puede ser aportada en la Unidad Judicial 12, a los teléfonos 351-5642877 o 4481016 interno 34221, o en calle José Villegas 2100, barrio Patricios, ciudad de Córdoba.