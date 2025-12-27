Córdoba evalúa habilitar el uso de luces diurnas automáticas en rutas

La provincia de Córdoba analiza implementar el uso de luces diurnas automáticas en rutas y avanzar en una adaptación de la Ley Provincial de Tránsito. La discusión formará parte de la última sesión del año de la Legislatura Unicameral, donde se tratarán modificaciones tanto a la normativa vial como al Código de Convivencia.

El legislador Botta Bernaus sostuvo que resulta necesario revisar y debatir estas reglas, ya que en la práctica cotidiana se detectan desconocimientos y desactualización normativa frente a los cambios tecnológicos incorporados en los vehículos más modernos.

Uno de los puntos centrales es la modificación del artículo 74 de la Ley Provincial de Tránsito, que permitiría el uso de luces diurnas automáticas, alineando la legislación local con los estándares actuales de fabricación automotriz.

Por su parte, la legisladora Nancy Almada explicó que la utilización de este tipo de luces estaría condicionada a las condiciones de visibilidad. No obstante, advirtió que ese criterio podría quedar sujeto a la interpretación del agente de control, lo que abre el debate sobre la necesidad de establecer parámetros claros para evitar discrecionalidad en la aplicación de la norma.