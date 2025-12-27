Dos hermanos fueron detenidos por vender cocaína en Río Cuarto

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante un operativo en la ciudad de Río Cuarto que culminó con la detención de dos hermanos acusados de comercializar cocaína. Durante los procedimientos se secuestraron más de 500 dosis de la droga, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Los allanamientos se realizaron en tres domicilios ubicados en calles Tristán Burgos al 300 y Lorenzo Suárez de Figueroa sin número. En esos lugares, los investigadores incautaron 511 dosis de cocaína, un arma de fuego, la suma de $355.230 y diversos elementos de interés para la causa.

Según informaron fuentes oficiales, los detenidos tienen 39 y 46 años y vendían estupefacientes desde sus respectivas viviendas. Además, utilizaban una tercera morada como punto de resguardo de la droga.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Cuarto, los hermanos y todo lo secuestrado fueron trasladados a sede judicial, donde quedaron a disposición de la Justicia.