Emergencia en una vivienda: salvaron a una mujer de 90 años tras una llamada al 911

Este 24 de diciembre, una operadora de la línea de emergencias 911 logró asistir a una mujer de 90 años que se estaba ahogando con alimento en una vivienda de la ciudad de Río Cuarto, tras guiar por teléfono a su bisnieta y a otros familiares con maniobras de primeros auxilios.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Quenón al 1200, cuando la bisnieta se comunicó con el 911 al advertir que su bisabuela tenía las vías aéreas obstruidas y dificultades para respirar. Ante la situación, la operadora de la Departamental Río Cuarto indicó paso a paso las maniobras necesarias para actuar de inmediato.

Siguiendo las instrucciones brindadas durante la llamada, los familiares lograron desobstruir las vías respiratorias de la mujer y estabilizarla hasta la llegada del personal médico, que continuó con la atención en el lugar.