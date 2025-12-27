Encontraron un vehículo robado tras un patrullaje en La Falda

Este sábado por la mañana fue encontrado un automóvil que había sido robado en pleno centro de La Falda. El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo de la Guardia Local, que detectó una Ford EcoSport abandonada en el fondo de la cancha del barrio Molino de Oro.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el vehículo presentaba vidrios rotos, puertas abiertas y carecía de dominio. Minutos más tarde se hizo presente personal policial, que confirmó la existencia de una denuncia radicada la noche anterior por el robo del rodado en la zona del casino.

Según se informó, el propietario del automóvil es vecino de la localidad de Huerta Grande. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.