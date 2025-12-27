Gracias al aviso de vecinos, frustraron un intento de robo en Parque Siquiman

Un hombre de 32 años fue reducido por la Policía anoche en Parque Siquiman, luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada sobre Los Algarrobos s/n, en barrio Centro.

El procedimiento se inició a partir del llamado de un vecino, quien advirtió que dos personas saltaban desde el balcón de una vivienda lindera, lo que motivó la rápida intervención policial en la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en la cerradura de una puerta ventana del balcón, compatibles con un intento de ingreso. Tras un operativo de búsqueda, se logró controlar a uno de los involucrados, un hombre de 32 años oriundo de la ciudad de Córdoba.

El implicado fue trasladado a la alcaidía de Villa Carlos Paz y el procedimiento quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación para dar con la segunda persona involucrada.