Hallaron en Carlos Paz a un joven riojano que le habían robado y era buscado

La Policía de la Departamental Punilla informó este jueves que fue encontrada una persona que tenía solicitud de paradero en Carlos Paz.

Se trata de Aguero Lautaro, de 27 años, oriundo de la provincia de La Rioja, quien había sido denunciado como desaparecido por sus familiares luego de perder comunicación tras un robo.

Según se indicó oficialmente, el joven fue localizado por personal policial que realizaba tareas preventivas en el sector céntrico de la ciudad. La búsqueda se había iniciado luego de que su familia advirtiera que, tras presentarse en una comisaría por el robo de sus pertenencias, no volvió a comunicarse ni regresó al lugar donde se encontraba.

Desde la fuerza se confirmó que Aguero Lautaro se encuentra en buen estado de salud y que ya se dio aviso a las autoridades correspondientes sobre su paradero. En paralelo, se llevan adelante las gestiones necesarias para su reintegro a su lugar de origen o lo que disponga el magistrado interviniente.