Hallaron sin vida a un joven que era buscado desde Navidad

En las últimas horas fue hallado sin vida Franco Carranza, de 29 años, con domicilio en la ciudad de Laboulaye, quien era intensamente buscado desde el pasado 24 de diciembre, cuando se perdió contacto con su paradero.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el hallazgo se produjo en una zona rural, aunque por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.

De manera preliminar, la causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa, quedando la investigación a cargo de la Justicia, que trabaja para determinar cómo se produjeron los hechos. La información continúa en desarrollo y será ampliada a medida que avancen las actuaciones judiciales.