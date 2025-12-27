Identificaron al hombre que murió atropellado en la Autovía de Punilla

Tras una investigación que se llevó adelante durante las últimas horas, se logró identificar al hombre que murió tras haber sido atropellado en la Autovía de Punilla. El trágico hecho ocurrió el viernes pasado en horas de la madrugada y trascendió que la víctima tenía 48 años, era oriunda de la ciudad de Cosquín y perdió la vida luego de ser embestido por un Renault Megane a la altura de Molinari.

A bordo del rodado se trasladaba un hombre de 49 años, oriundo de Valle Hermoso y chofer de una empresa de transporte.

En un primer momento no se había logrado determinar la identidad del fallecido porque no llevaba ninguna documentación. Sin embargo, las tareas realizadas por la Departamental Punilla Norte posibilitaron que se revelara de quién se trataba.

Si bien las causas que originaron el accidente aún son materia de peritaje, el avance en la identificación permite a la Fiscalía de Cosquín avanzar con los protocolos correspondientes.