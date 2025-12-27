Ingreso a Carlos Paz: accidente de moto dejó dos heridos

Un siniestro vial ocurrió esta tarde sobre la Autopista Córdoba Carlos Paz. Una motocicleta con dos ocupantes perdió el control y terminó despistando, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

El hecho se registró alrededor de las 15, a la altura del kilómetro 1 de la ruta, en sentido Córdoba–Villa Carlos Paz. Por causas que se investigan, la motocicleta se despistó en solitario mientras circulaba por la zona.

Como consecuencia del accidente, ambos ocupantes resultaron lesionados y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias, que acudió rápidamente tras el aviso. El sector permaneció con demoras momentáneas mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

La situación quedó bajo control y se aguardaba la evaluación médica correspondiente para determinar la gravedad de las lesiones.