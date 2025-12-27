Intentaron robar una camioneta en un hiper, huyeron y cayeron en el Kempes

Ayer viernes, un hombre fue detenido luego de una persecución que finalizó en el playón norte del estadio Kempes, en la ciudad de Córdoba, tras un intento de robo de una camioneta en un hipermercado del barrio Poeta Lugones.

Según se informó, el hecho se inició cuando tres personas, que se movilizaban en un Fiat Cronos, intentaron sustraer una camioneta estacionada en el predio del comercio. Al no lograrlo, escaparon del lugar, lo que dio inicio a un seguimiento que se extendió por distintos sectores de la ciudad.

La huida terminó en inmediaciones del estadio, donde uno de los ocupantes fue alcanzado y detenido, mientras que los otros lograron escapar. En el lugar se secuestró el vehículo, un inhibidor y otros elementos vinculados al hecho.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, que investiga lo ocurrido.