Interceptaron a un hombre con casi 17 kilos de marihuana ocultos en electrodomésticos

Durante un control preventivo realizado ayer sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 930, personal de la Sección Villa Ojo de Agua, dependiente del Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional, interceptó un ómnibus de transporte público que funcionaba bajo la modalidad de “tour de compras”.

El colectivo provenía de Orán, Salta, y tenía como destino final la provincia de Mendoza. Al efectuar el control físico y documentológico del pasaje y del equipaje, los efectivos advirtieron que uno de los pasajeros trasladaba varios electrodomésticos, entre ellos freidoras, parlantes y hornos eléctricos.

Ante irregularidades detectadas en la mercadería, se profundizó la inspección y se constató que en el interior de los aparatos se ocultaban 19 paquetes compatibles con el transporte de estupefacientes. Las pruebas de orientación de campo arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 16 kilos 895 gramos.

Tras dar intervención al Juzgado Federal Nº 2, se dispuso el secuestro de la sustancia y el ciudadano mayor de edad quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737.