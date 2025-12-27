Investigan la muerte del joven que era buscado en el interior de Córdoba

Un joven de 29 años que era intensamente buscado fue encontrado sin vida en una zona rural de Laboulaye. Fue identificado como Franco Carranza, quien estaba desaparecido desde hace varios días.

Se inició una investigación para determinar cómo se produjo su fallecimiento y trascendió que se había ausentado de su hogar el pasado 24 de diciembre. El cuerpo fue descubierto en un descampado y la causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa.

Se desconoce si el cuerpo presentaba marcas de violencia que puedan indicar un crimen y se ordenaron una serie de pericias.