Operativo en Punilla norte
La Cumbre: operativo dejó detenidos y 22 motos secuestradas
Durante la jornada de ayer, La Cumbre fue escenario de un Operativo de Saturación Potenciado, impulsado por la Departamental Punilla Norte con el objetivo de reforzar el patrullaje preventivo y actuar en sectores considerados críticos.
El procedimiento incluyó la instalación de puestos de control fijos y móviles, con verificación de documentación de automóviles y motocicletas, además de la identificación de personas. En paralelo, personal de Investigaciones realizó inspecciones en talleres mecánicos, a fin de constatar la procedencia de los vehículos en reparación.
Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas: una por la comisión de un delito y otra por una infracción al Código de Convivencia Ciudadana. Además, se retuvieron 22 motocicletas: una vinculada a un hecho delictivo, 14 por infracción al artículo 111 del Código de Convivencia y otras siete por faltas a la ordenanza municipal vigente.
También se concretaron dos allanamientos a cargo de la Brigada de Investigaciones.