Rescataron a un hombre que se descompensó en un cerro de Punilla

Un hombre fue rescatado el viernes pasado luego de haberse descompensado cuando subía el Cerro La Banderita de La Falda. Había emprendido el ascenso al cerro alrededor de las dos de la tarde cuando las altas temperaturas le jugaron una mala pasada, buscó refrescarse en un arroyo y eso le provocó un espasmo.

El personal de la Guardia Local llegó hasta el lugar por el sendero principal, mientras los móviles de los bomberos voluntarios, la Policía y el servicio médico lo hicieron por el camino del Cuadrado Viejo.

El hombre manifestó que le había bajado el ritmo cardíaco y debieron estabilizaron antes de trasladarlo hacia el punto donde se encontraba el servicio de emergencias. Fue derivado hacia el Hospital Municipal para una mejor atención.