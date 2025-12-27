Río Segundo: operativo con dos detenidos por robos reiterados

En las primeras horas de la mañana de este viernes, personal de la División Investigaciones de la URD Río Segundo concretó un amplio operativo que derivó en la detención de dos hombres acusados de robo calificado. La medida fue dispuesta por la Fiscalía interviniente en el marco de una investigación por varios hechos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad.

El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos, realizados con la colaboración de distintas unidades operativas de la Departamental, entre ellas CAP, Sección Motorizada e Infantería. Durante los operativos, en una vivienda ubicada en calle Liniers y Santiago Sud fue detenido un joven de 22 años, mientras que en otro domicilio de calle Liniers y Corrientes se concretó la detención de un hombre de 21.

Durante las medidas judiciales también se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, los cuales quedaron incorporados a la investigación en curso. Todo el procedimiento quedó a disposición del magistrado interviniente.