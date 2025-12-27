Rompieron rejas y robaron una moto en Córdoba

Córdoba. Un nuevo episodio de inseguridad se vivió en Córdoba y el video del momento quedó registrado por un usuario que lo envió a ElDoce.tv. Las imágenes muestran el momento en que delincuentes se llevaron una moto tras forzar el ingreso a una casa en el barrio Providencia.

Según relató Kevin, el damnificado, el hecho ocurrió en la calle Mario Benítez al 1400 durante la madrugada. En diálogo con ElDoce.tv contó de manera textual: “Fue a la madrugada, entre la una y las doce. Yo dejé la moto en el palier en la entrada y cuando me desperté me la habían robado”.

El joven explicó que los ladrones rompieron el portón para concretar el robo y se llevaron el rodado que estaba dentro del domicilio. “Me forzaron la cerradura del portón, rompieron el portón y me la llevaron”, afirmó.

Además del robo, Kevin señaló que los delincuentes utilizaron sus tarjetas, que estaban guardadas en la baulera. De manera indirecta, indicó que cuenta con comprobantes de movimientos bancarios y que ya identificó posibles nombres vinculados a esas transferencias. En ese sentido, precisó: “Tengo las capturas de las transferencias que se han hecho”.

El monto sustraído ronda los 206 mil pesos y no es la primera vez que ocurre un hecho similar en el lugar. “Es la segunda vez en el año en la misma cuadra”, expresó Kevin, visiblemente molesto por la reiteración de robos en la zona.

Por último, el damnificado contó que la moto ya tiene pedido de captura, aunque remarcó las dificultades para avanzar con la denuncia. Aseguró que el Poder Judicial se encuentra de paro y que recién pudo dejar constancia del hecho horas después. “La denuncia aún no se cargó, pero tengo la copia”, concluyó.