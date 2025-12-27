Secuestraron mercadería a un menor que vendía medias en Carlos Paz

Un menor de edad fue detectado este viernes realizando venta ambulante en la intersección de 9 de Julio y Montevideo, en el centro de Carlos Paz.

La intervención estuvo a cargo del Escuadrón Motorizado Enduro, con colaboración de personal municipal. En el lugar se procedió al secuestro de la mercadería —pares de medias— que el menor ofrecía para la venta. El niño, oriundo de Alta Gracia, fue identificado y posteriormente trasladado a la dependencia policial.

Desde allí se dio aviso a su madre, quien se presentó en la comisaría. Antes de la entrega, el menor fue revisado por la médica policial. La mujer fue notificada como presunta infractora del artículo 75 de la Ley 10.326 y quedó a disposición del magistrado contravencional. La situación también fue informada a la ayudante fiscal del área de contravenciones. La situación constituye una infracción al artículo 75 de la Ley Provincial 10.326, vinculado a la exposición de menores.