Sorprendieron a camionero pintando la montaña y respondió con amenazas

Un automovilista detuvo su marcha al ver a un chofer de camión vandalizando una formación natural en el Valle Encantado provincia de Río Negro. Al ser reprendido por la situación, el hombre respondió de manera violenta y amenazó con arrojarle una roca. Todo quedó filmado y generó indignación.

VOLVIÓ A PASAR: UN VIEJO BOLUDO GRAFITEANDO LA MONTAÑA uD83DuDEA8



Esta vez en Neuquén, un camionero y encima amenazó con tirar una piedra al señor que lo descubrió uD83DuDC80



OJALÁ LE COBREN UNA MULTA MILLONARIA COMO A LOS DE MENDOZA ? pic.twitter.com/RifKzEFtI0 — ELDUCK (@elduckpost) December 27, 2025

El hecho ocurrió ayer en el kilómetro 1598 de la Ruta Nacional 40, en el sector del Valle Encantado, dentro del área protegida del Parque Nacional. Un automovilista se detuvo al advertir que un chofer de camión estaba pintando con aerosol la montaña, alterando una formación natural del lugar. El mensaje era "Ana y Gustavo".

Según se observa en el video que luego se viralizó en redes sociales, el conductor le reprochó la acción, señalándole el daño ambiental que estaba provocando. Lejos de cesar la conducta, el camionero reaccionó de forma agresiva y llegó a amenazar con arrojarle una roca.

La escena completa fue registrada en video por el automovilista y generó una fuerte reacción pública, especialmente por tratarse de un acto de vandalismo cometido dentro de un área natural protegida y acompañado por una amenaza directa.