Un nene de 2 años fue baleado en la cabeza y hay una joven detenida

Córdoba. Un grave y conmocionante episodio ocurrió en el barrio General Savio de la ciudad de Córdoba, donde un nene de apenas 2 años resultó herido de bala en la cabeza y permanece internado, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

El episodio tuvo lugar en la tarde del jueves de Navidad, cuando un hombre llegó en estado de desesperación al Hospital de Pronta Atención Comipaz con su hijo en brazos. El pequeño presentaba una herida de arma de fuego en la frente, por lo que fue atendido de manera inmediata por el personal médico y trasladado de urgencia al Hospital de Niños.

Noticias Relacionadas Qué revela la tomografía realizada a Angelina, la nena baleada en Villa Sarmiento

De acuerdo a fuentes policiales, el menor quedó internado y evoluciona favorablemente, aunque el hecho generó una profunda conmoción tanto en su familia como en los vecinos del sector. Tras el ingreso del niño al centro de salud, tomó intervención personal del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, que inició una investigación para determinar cómo se produjo el ataque.

En el marco de la causa, en las últimas horas fue detenida una mujer de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre su vínculo con el niño ni sobre las circunstancias en las que se efectuó el disparo.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Género de Sexto Turno, conducida por el fiscal Pablo Cuenca Tagle, que continúa con las actuaciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.