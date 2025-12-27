Una conductora chocó contra una formación rocosa en la colectora de la ruta 20

Un accidente de tránsito se registró esta madrugada en la colectora de la Autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño. Un vehículo perdió el control y terminó impactando contra una formación rocosa ubicada al margen de la calzada.

El hecho ocurrió cerca de la 1.16, cuando Bomberos Voluntarios de Malagueño fueron alertados por un siniestro vial en ese sector del corredor vial. Por causas que se tratan de establecer, el automóvil despistó y colisionó contra la roca.

Al arribar los servicios de emergencia, se constató que la conductora no presentaba lesiones aparentes. En el lugar trabajaron Bomberos Malagueño, Guardia Local, Policía Caminera, Vittal Emergencias, Vittal Rescate y personal de Seguridad Vial.