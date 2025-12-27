Villa Dolores: Allanan una casa por hurto y secuestran un perro mestizo

En el marco de una causa por hurto, personal policial de Villa Dolores realizó anoche un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Cenobio Soto, en barrio Santa Rita.

Durante el procedimiento, llevado a cabo en el domicilio de un joven de 34 años, los efectivos procedieron al secuestro de un perro mestizo, el cual quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Hasta el momento no se informaron otros elementos incautados ni nuevas medidas judiciales vinculadas a la causa.