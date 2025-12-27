Villa Dolores: rescataron y liberaron un oso melero

El procedimiento se llevó a cabo durante la jornada de hoy, cuando efectivos de la institución intervinieron para asegurar al animal y evitar riesgos tanto para el ejemplar como para las personas. Tras las maniobras correspondientes, el oso melero fue reinsertado en un área adecuada de su hábitat.

Desde Bomberos recordaron que el oso melero es una especie silvestre protegida, de comportamiento tranquilo, que cumple un rol clave en el ecosistema al alimentarse de hormigas y termitas. Se trata de un animal que no es doméstico y no debe ser manipulado ni retenido fuera de su ambiente natural.

Asimismo, se reiteró que ante la presencia de animales silvestres en zonas urbanas, la recomendación es no intervenir ni intentar capturarlos, y dar aviso a los organismos o servicios de emergencia correspondientes para una intervención segura.