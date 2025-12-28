Buscan a un hombre de 42 años desaparecido en Arroyo Cabral

La Policía de Córdoba solicita colaboración para dar con el paradero de Franco Rubén Acevedo, de 42 años, domiciliado en la localidad de Arroyo Cabral, quien se encuentra ausente de su hogar desde el 14 de diciembre.

Según informaron desde la Comisaría Distrito Arroyo Cabral, el hombre se habría retirado de su domicilio con el supuesto objetivo de dirigirse a trabajar a la localidad de Villa General Belgrano. Sin embargo, desde entonces no se ha logrado establecer contacto, pese a los reiterados intentos de comunicación realizados por sus familiares, quienes finalmente radicaron la denuncia correspondiente.

Acevedo es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,75 metros, es calvo y de tez clara. No presenta señas particulares visibles, aunque se indicó que atravesaba un cuadro depresivo. Se desconoce la vestimenta que podría llevar al momento de su desaparición.

Las actuaciones se desarrollan con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 3, a cargo del Dr. René Bosio, con la secretaría del Dr. Pedro Diana.

Ante cualquier información que pueda resultar útil, se solicita comunicarse con la Departamental General San Martín a los teléfonos (0353) 4619120, 4619106 o 4619104, con la Unidad Judicial al (0353) 4618838, o bien con la dependencia policial más cercana.