Carlos Paz: Se agarraron a las trompadas y luego atacaron a los policías

Dos jóvenes de 22 y 24 años protagonizaron una violenta pelea en Villa Carlos Paz y atacaron a los policías que intentaron separarlos. El hecho ocurrió en las últimas horas en la intersección de Avenida San Martín y calle República Argentina, en el barrio La Cuesta, y trascendió que uno de los efectivos sufrió escoriaciones.

Ambos fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad y quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Los uniformados contaron que los sujetos estaban intercambiando golpes y al percatarse de la llegada del móvil policial, se resistieron y terminaron en la comisaría local.