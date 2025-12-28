Cinco allanamientos en Río Segundo y dos jóvenes otra vez bajo investigación

En las últimas horas, personal policial llevó adelante cinco allanamientos simultáneos en la ciudad de Río Segundo, vinculados a una causa por robos calificados. Como resultado de los operativos, dos jóvenes de 21 y 22 años, con antecedentes penales y que habían recuperado la libertad recientemente, quedaron a disposición judicial.

Durante los procedimientos se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, los cuales serán analizados en el marco de la investigación en curso. Las actuaciones se desarrollan bajo la supervisión de la Fiscalía local, que continúa con las medidas procesales correspondientes.