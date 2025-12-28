Detuvieron a dos hombres con más de 500 plantas de marihuana y 15 armas en La Paz

Dos hombres de 44 y 58 años fueron detenidos en la localidad de La Paz luego de una serie de allanamientos realizados por efectivos de la Departamental San Javier, en el marco de una causa judicial por amenazas y daño con el uso de arma de fuego.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la jornada de ayer en dos domicilios, donde los uniformados lograron secuestrar un importante arsenal compuesto por 15 armas de fuego, entre ellas dos escopetas, tres revólveres, cuatro pistolas y una carabina calibre .22. Además, se incautaron casi 200 municiones de distintos calibres.

Durante los operativos también se encontró una camioneta Volkswagen Saveiro y una plantación con más de 500 plantas de cannabis sativa. A esto se sumó el secuestro de 17 frascos que contenían más de medio kilo de marihuana ya fraccionada.

Los detenidos, junto con todos los elementos secuestrados, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente, quien continúa con la investigación para determinar responsabilidades y el posible alcance del hecho.