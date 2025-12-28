Detuvieron en Córdoba a un proveedor de drogas que abastecía a Deán Funes

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un hombre de 36 años en la ciudad de Córdoba, acusado de abastecer de estupefacientes a una red de comercialización que operaba en Deán Funes.

El procedimiento se concretó en la vía pública, en la intersección de las calles Gabriela Mistral y Graham Bell, en barrio Ameghino Sur. Durante la intervención, los investigadores secuestraron dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

Según se desprende de la investigación, el detenido cumplía el rol de proveedor, enviando drogas desde la capital provincial hacia Deán Funes, donde la sustancia era comercializada por su hermano y la pareja de este.

La detención se encuentra directamente vinculada a un allanamiento realizado en octubre de este año en la ciudad de Deán Funes. En aquella oportunidad, personal de la FPA detuvo a un hombre de 28 años y a una mujer de 39, quienes mantenían una relación de pareja. Durante el registro del domicilio se secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y otros elementos relacionados con la actividad ilícita.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes, el detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Justicia, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Estupefacientes.