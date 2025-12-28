Dos hermanos heridos tras un choque en cercanías de Anisacate

Un siniestro vial se registró anoche en la ruta S-523, a la altura de calle Los Castaños, en cercanías de Anisacate, donde una motocicleta Honda Wave y un Volkswagen Fox protagonizaron un choque por causas que se investigan.

En el rodado menor se desplazaba un hombre de 26 años, acompañado por su hermano de 25, mientras que el automóvil era conducido por un hombre mayor. Tras el impacto, una ambulancia de la zona asistió a los involucrados en el lugar.

Posteriormente, los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital Regional para la realización de estudios de mayor complejidad, a fin de evaluar su estado de salud.