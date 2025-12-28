Falleció la niña que se había descompensado en una pileta

Una niña de 4 años falleció en las últimas horas luego de permanecer más de una semana internada en el Hospital Pasteur de Villa María, tras haberse descompensado en una pileta en la ciudad de Oliva. El hecho había generado un amplio despliegue sanitario y policial en un intento por salvarle la vida.

Según lo informado oportunamente por la Policía, el episodio ocurrió en horas de la mañana, alrededor de las 11:45, cuando personal policial fue comisionado a la intersección de calle Almirante Brown y avenida Olmos. En ese lugar, se constató que la menor había sufrido una descompensación por ahogamiento mientras se encontraba en la pileta del Club Vélez Sarsfield.

Ante la gravedad del cuadro, el servicio de emergencias dispuso el traslado inmediato de la niña al hospital regional. Para garantizar la rapidez del recorrido, se implementó un operativo de corredor sanitario, que incluyó escolta policial permanente, cortes preventivos de tránsito y coordinación entre distintas localidades durante el trayecto hasta Villa María.

Pese a los esfuerzos médicos y al intenso operativo desplegado, la niña no logró recuperarse y su fallecimiento fue confirmado tras varios días de internación. La Justicia continúa con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.