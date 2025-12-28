Fiesta clandestina con más de 500 personas terminó con disturbios en La Calera

Una fiesta clandestina con más de 500 personas fue desarticulada en la ciudad de La Calera tras un operativo conjunto de la Policía de Córdoba y personal del área de Fiscalización y Control.

El procedimiento se llevó adelante en un salón que no contaba con habilitación para eventos, donde se concentraba una gran cantidad de jóvenes. Tras la interrupción de la actividad, se produjeron riñas en la vía pública, lo que motivó una nueva intervención policial para restablecer el orden y evitar que la situación se agravara.

Las actuaciones quedaron bajo seguimiento de las autoridades competentes, mientras se evalúan las responsabilidades vinculadas a la organización del evento y a los incidentes registrados posteriormente.