Fuerte caída de un motociclista en una zona de curvas de Copina

Fuerte caída de un motociclista en una zona de curvas de CopinaUn conductor de 26 años perdió el control de su Rouser NS 200 y terminó sobre la banquina, a la altura del kilómetro 26 de la Ruta Provincial 14.
Anoche, alrededor de las 20:20, un hombre de 26 años protagonizó un despiste mientras circulaba en una motocicleta Rouser NS 200 cc por la Ruta Provincial 14, en el tramo conocido como Camino Viejo a Copina, dentro del ejido de Cuesta Blanca.
Según se informó, el conductor perdió el dominio del rodado y cayó sobre la banquina. En el lugar trabajó el servicio de emergencias Punilla Sur, que asistió al motociclista por escoriaciones múltiples. Tras la evaluación médica, no fue necesario su traslado a un centro de salud.
El episodio ocurrió en un sector de curvas y circulación frecuente durante el horario nocturno.