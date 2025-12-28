Fuerte caída de un motociclista en una zona de curvas de Copina

Un conductor de 26 años perdió el control de su Rouser NS 200 y terminó sobre la banquina, a la altura del kilómetro 26 de la Ruta Provincial 14.
Sucesos
domingo, 28 de diciembre de 2025 · 09:25

Anoche, alrededor de las 20:20, un hombre de 26 años protagonizó un despiste mientras circulaba en una motocicleta Rouser NS 200 cc por la Ruta Provincial 14, en el tramo conocido como Camino Viejo a Copina, dentro del ejido de Cuesta Blanca.

Según se informó, el conductor perdió el dominio del rodado y cayó sobre la banquina. En el lugar trabajó el servicio de emergencias Punilla Sur, que asistió al motociclista por escoriaciones múltiples. Tras la evaluación médica, no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El episodio ocurrió en un sector de curvas y circulación frecuente durante el horario nocturno.

