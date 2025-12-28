Impactó contra el guardarraíl tras perder el control de su moto en Alta Gracia

Anoche, alrededor de las 22:30, se produjo un siniestro de tránsito en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 27, en jurisdicción de Alta Gracia. El hecho fue protagonizado por una motocicleta Keller Crono Classic, conducida por una mujer de 21 años.

Por causas que se investigan, la conductora perdió el dominio del rodado e impactó contra el guardarraíl. En el lugar trabajó un móvil del servicio Vittal, que realizó las primeras atenciones. Luego, la joven fue trasladada al Hospital Regional para una mejor valoración médica.

Las circunstancias del episodio son materia de análisis.