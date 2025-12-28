Incautan armas y dinero en procedimientos por robos y disparos

Cinco personas quedaron a disposición de la Justicia tras distintos procedimientos realizados en el sur provincial, vinculados a robos calificados y disparos efectuados en la vía pública con arma de fuego.

Durante los operativos, el personal actuante recuperó una bicicleta, dinero en efectivo y un teléfono celular, además de secuestrar dos revólveres y cuchillos, entre otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones se desarrollaron en Villa María, Bell Ville y General Deheza, y continúan las diligencias para determinar la participación de los involucrados en cada uno de los hechos investigados, bajo directivas judiciales.